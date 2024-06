Además se vieron algunos canteranos, como los mencionados Jhojan Amaya y Kevin Parra, Simón García, Samuel Velásquez y Edier Ocampo. Además, reapareció Andrés Román en el once titular. Robert Mejía y Harlen Castillo también tuvieron rodaje en el estadio Alejandro Villanueva de Lima.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.