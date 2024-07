Al minuto 15, hubo un error de Simón García en la salida de Atlético Nacional, lo cual dejó servida la posibilidad de levantar un centro, donde Felipe Acosta abrió el marcador tras un certero cabezazo. El jugador del equipo visitante lanzó la pelota al cuerpo de David Ospina, picando antes de chocar, lo que generó un rebote que el portero no pudo sostener. Pegó en él y fue incapaz y de retener o despejar, ahí el balón fue al fondo de la red.

Primer gol que le marcaron a David Ospina en su regreso a Atlético Nacional. Apenas a los 15 minutos de comenzar el partido en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Felipe Acosta no perdonó y abrió el marcador para La Equidad, sorprendiendo en el arco de la leyenda de la Selección Colombia. La pregunta es si el arquero está comprometido con esta anotación.

