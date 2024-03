Drástica decisión de Atlético Nacional, no volverá a dar las convocatorias del equipo

Vale resaltar que esta dinámica de trabajo es habitual en el técnico Pablo Repetto, así lo ha hecho a lo largo de su carrera y en Atlético Nacional no es la excepción. Por el momento dramático del club, se ve que también es una medida radical para no dar ventaja y cierra filas con la firme intención de verse agresivo desde días antes de la fecha.

“Para conocimiento de ustedes, el nuevo cuerpo técnico tiene como política no dar a conocer los convocados previo a cada juego, ni el reporte médico, como lo ha hecho a lo largo de su carrera. Por esa razón no publicaremos ni enviaremos información referente a este tema. Esperamos su comprensión”, dice un comunicado de Atlético Nacional.

En las últimas horas, se conoció la decisión técnica de Nacional, no volverá a dar convocados antes de cada partido, la formación inicial se dará minutos antes de cada encuentro y tampoco habrá reportes médicos, todo esto para evitar dar información al rival y la especulación en la hinchada. La institución parece estar de acuerdo con este modo de trabajo que Pablo Repetto quiere implementar.

Atlético Nacional cierra sus filas y toma medidas extremas. Ante la crisis deportiva y de resultados, el equipo verde no quiere dar ni un milímetro de ventaja y es claro que tiene la firme intención de entrar en la pelea por ingresar a los ‘ocho’ que disputarán cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana I-2024.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.