“Ayer no pude dormir, mis hijos no sabían nada. Les dije que íbamos para una sesión de fotos. Mi familia se asombró mucho, era algo muy emotivo para mí y la verdad que son sentimientos encontrados”, finalizó Cardona.

“Hay muchas cosas bonitas. Cuando me fui solo teníamos la cancha sintética y un gimnasio pequeño, pero ahorita veo todo lo que ha construido el club y es motivo de alegría todo lo que ha construido. Un sentimiento muy grande por todo lo que uno se encuentra acá. Esto es muy grande para mí. Tengo metas por cumplir con este club”, puntualizó Edwin.

“Le quería dar una sorpresa a mi hijo que es hincha. Ahorita verlo con la camiseta de Nacional y que él me vea en el estadio, va a ser muy grande. Sé la responsabilidad que tengo conmigo mismo, con mi familia y con los hinchas. Me siento motivado para afrontarlo”, agregó Cardona.

“Agradecido con Dios, con el presidente y con las personas que hicieron el esfuerzo para volver a traerme al club que me vio nacer. Un sueño que voy a cumplir porque mi familia y mis hijos me verán otra vez vestido de verde, del equipo que soy hincha. La verdad es que son sentimientos muy grandes. Hay mucha expectativa de poder volver a ver a la gente en el Atanasio y estar con ellos. Sentir toda esta pasión verdolaga”, dijo Cardona en su regreso a Nacional.

Ante la confirmación del regreso de Cardona , los hinchas no ocultaron su felicidad en las redes sociales, ya que Edwin es un jugador de las entrañas del club y con sentido de pertenencia. El volante tenía el deseo de regresar a la institución de la que es hincha, pero solo hasta hora se pudo concretar. La idea es que el jugador también aporte su liderazgo en el camerino. En rueda de prensa, confesó cómo fueron esos últimos instantes con su familia antes de firmar los documentos.

