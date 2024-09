Luego de que sus hinchas protagonizaran aquel acto bochornoso, Atlético Nacional no tuvo de otra que salir y dar un golpe en el fútbol y en el marcador para alejar las críticas y los señalamientos, además de exponer las mejoras que ha conseguido con el técnico mexicano Efraín Juárez. 6-2 resultado final y el club verdolaga ya piensa en el juego de visitante contra el Deportivo Pasto en el Departamental Libertad.

Atlético Nacional no tuvo problemas y mejoró su imagen. No desaprovechó la oportunidad para dar un golpe de autoridad en el Atanasio Girardot de Medellín y goleó a Boyacá Chicó, en partido válido por la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2024, que se jugó a puerta cerrada luego de la sanción por los desmanes entre hinchas en el encuentro ante Junior de Barranquilla.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.