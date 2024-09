Nacional marca seis goles y va por el título: Posición en la tabla y próximo partido

Una aplanadora verde que sin su gente en las gradas dio un mejor balance y seguramente la presión por obtener la victoria no fue tan constante. Ocho goles en casi partido y medio, teniendo en cuenta el 2-0 contra Junior de Barranquilla al momento de la suspensión.

Y no solo eso, sino la pelea por el título. El marcador final fue 6-2, donde en el primer tiempo, Atlético Nacional ya tenía el compromiso prácticamente a su favor. Goleada y mejora en su fútbol que ilusiona en este remate de temporada.

Luego de que sus hinchas protagonizaran aquel acto bochornoso en Medellín contra fanáticos de Junior de Barranquilla, Atlético Nacional no tuvo de otra que mejorar la imagen y demostrar las mejoras que ha conseguido con el técnico mexicano Efraín Juárez. Seis anotaciones ante Boyacá Chicó es una gran sensación pensando en lo que sería la clasificación a cuadrangulares semifinales.

Atlético Nacional no tuvo problemas y goleó a Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot de Medellín, en partido válido por la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2024, que se jugó a puerta cerrada luego de la sanción por los desmanes en el encuentro ante Junior de Barranquilla.

