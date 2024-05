El mensaje es muy claro y el jugador no necesitó palabras para expresar su sentimiento. Tres emojis fueron suficientes para demostrar que quiere ir a Atlético Nacional y no solo eso, sino que se está gestionando su traspaso. Un corazón verde, más un reloj de arena y unas manos suplicando, sirve para explicar lo que está pasando con Johan Rojas en este momento.

Lastimosamente, para él, La Equidad no tuvo un buen rendimiento en cuadrangulares semifinales y quedó eliminado prematuramente. Por otra parte, su nombre está siendo relacionado con Atlético Nacional. Es el volante que desde Medellín han observado con buenos ojos y desean que pronto pueda firmar.

Johan Rojas finaliza la temporada y se concentra en su futuro deportivo. Lo único cierto hasta el momento es que el volante no continuará en La Equidad y se ha convertido en una de las joyas que más promete en el fútbol colombiano. Tiene 21 años y es el futbolista que está en boca de todos en este mercado de pases.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.