De esta manera, se estaría colocando fin a los rumores sobre este jugador y las cosas pasan a ser algo más oficiales. Jorman Campuzano cumplirá su segundo ciclo con Atlético Nacional y se convierte en un refuerzo de lujo, teniendo en cuenta que el club verdolaga necesita jerarquía en esta posición y poder dar recambio a Robert Mejía y Jhon Duque. Además, ocupa la posición de Agustín Álvarez Wallace, un volante uruguayo al que no le fue bien.

Atlético Nacional continúa en la etapa de reestructuración para salir por el título en el segundo semestre de 2024 y el cupo a la Copa Libertadores 2025. Las cosas no han salido bien y la obligación aumenta. La hinchada coloca sus ojos en el mercado de pases, que será fundamental para poder entrar en la pelea otra vez. Pablo Repetto analiza nombres y las posiciones a reforzar.

