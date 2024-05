El ex verdolaga habló sobre lo que le gusta hacer en sus ratos libres.

Franco Armani, el arquero argentino que actualmente defiende el arco de River Plate, es recordado con gran cariño por la hinchada de Atlético Nacional, club en el que militó durante ocho temporadas (2010-2017) y donde consiguió la gran mayoría de sus títulos profesionales.

El portero argentino recientemente reveló en una entrevista con la Conmebol uno de sus pasatiempos durante sus ratos libres: ver viejos videos de él mismo con Nacional o River atajando balones en partidos importantes como la Copa Libertadores de América.

Durante los grandes partidos como la Libertadores, que le gusta recordar, Armani se caracterizaba por ser un arquero seguro bajo los palos, con grandes reflejos y una excelente ubicación. También era un líder natural, capaz de ordenar la defensa y transmitir confianza a sus compañeros.

El pasatiempo del ex verdolaga Franco Armani

En pocas palabras, al portero le gusta revivir esas grandes atajadas que realizó durante las mejores épocas de su carrera, cuando ganó dos Copas Libertadores: una con Atlético Nacional en 2016 y la otra con River Plate en 2018. Un logro que muy pocos porteros han podido alcanzar en Sudamérica.

“Me encanta recordar. Por ahí cuando estoy en casa trato de ver algunos partidos viejos de Copa Libertadores, eso también te llena. Miré muchos partidos con Nacional y con River. Me refiero a atajadas, no a partidos enteros. Soy de mirar porque eso me llena, son lindos recuerdos”

Armani con Atlético Nacional en Colombia

Más allá de los títulos, Armani (El Pulpo) se ganó el corazón de la hinchada de Atlético Nacional por su talento, entrega y profesionalismo. Se convirtió en un referente dentro y fuera de la cancha, y su liderazgo fue fundamental para el éxito del equipo.

El adiós a Nacional

En 2018, Armani fichó por River Plate, uno de los clubes más grandes de Argentina, donde también ha cosechado éxitos importantes, incluyendo la Copa Libertadores 2018 y la Recopa Sudamericana 2019. Sin embargo, la relación de Armani con la hinchada de Atlético Nacional se vio empañada cuando el arquero confesó en una entrevista que su sueño era retirarse en River Plate y no en Nacional.

Los títulos con Nacional

Armani ganó su primer título con Atlético Nacional en el primer semestre del 2011. A principios del 2012, comenzaron el año ganando la Superliga y, más tarde, la Copa Colombia. Ese año no pudieron ganar ninguno de los dos semestres, siendo la primera vez que con Armani en el arco el club no pudo ganar un torneo corto. La siguiente vez que sucedió fue en 2016. En total, Armani se ganó 11 títulos como verdolaga.