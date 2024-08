“No puedo dar tranquilidad de un rumor de algún periodista, eso me queda complejo y se sale de mi resorte. Yo doy la tranquilidad de que el cuerpo técnico que nosotros decidimos y que Efraín escogió, es el ideal para tomar las riendas de este proyecto”, dijo Arango Botero.

La respuesta de Sebastián Arango sobre Juan José Correa y el cambio por Alejandro Bernal, fue la siguiente: “No sé, eso fue algo que salió. No tengo información de eso. ‘Efra’ lo conoce (a Juan José)”.

“No toda la información se puede compartir en todo momento. Hay unas que sí, otras que no. Las decisiones se toman en los momentos que se deben tomar. El momento depende de la visión que se tenga y consideramos que era el momento para dar el cambio. Nos sentimos tranquilos y vamos a trabajar duro”, dijo Sebastián Arango sobre Repetto, teniendo en cuenta que la periodista citó lo que dijo hace unos días, donde básicamente confirmó que se sentían tranquilos con Pablo al mando de Nacional.

"La llegada de Juan José Correa no era un rumor, el entrenador de las divisiones inferiores de Millonarios, iba a sumarse al cuerpo técnico de Efraín Juárez"

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.