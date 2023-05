Franco Armani no vive buenos momentos en River Plate, debido a que se ha visto comprometido en varios goles que le han valido puntos valiosos al equipo argentino en la Copa Conmebol Libertadores especialmente, es por esto que algunos hinchas han cuestionado fuertemente al golero y hasta han pedido su salida.

Las duras críticas contra el arquero campeón del mundo con la Selección Argentina, generó que su esposa, Daniela Rendón, se desahogara por medio de sus redes sociales, saliendo en defensa de su marido, con unos mensajes que ilusionan a los hinchas de Atlético Nacional con el posible regreso.

“Siempre será más fácil atribuirle la culpa al otro, pero por qué no hablan de las 2 que saco en el partido. Ahhhh no, verdad que eso no lo ven”, dijo Daniela en su cuenta de Twitter, palabras que generaron la respuesta de hinchas de River cuestionándola, pero también de seguidores del ‘verdolaga’ pidiéndole que se regresen para Medellín.

Pues Rendón le respondió a uno de los hinchas de Nacional con unos emojis de avión, lo que de inmediato generó revuelo en los fanáticos del ‘verde’, a los que le fue imposible no ilusionarse con un posible regreso de uno de los grandes ídolos de la institución, como lo es Armani.