El motociclista que estrelló Alfredo Morelos rompió el silencio y dejó desgarrador relato

El caso de Alfredo Morelos sigue dando de qué hablar. Esta vez, la víctima, el motociclista arrollado por el jugador de Atlético Nacional, decidió romper el silencio y dejó desgarrador relato de lo sucedido el pasado 23 de octubre en horas de la mañana cuando el futbolista se disponía a llegar al entrenamiento con el club.

Sebastián Dávila, el joven de 27 años, terminó gravemente afectado cuando se dirigía al trabajo en el aeropuerto José María Córdova, donde se desempeña como técnico. Desde el día del accidente su futuro es incierto, pues resultó con múltiples fracturas en ambas piernas, en una de sus manos y en las costillas.

Según información entregada por el Hospital San Vicente Fundación en Rionegro, la víctima tiene fisuras de consideración que lo mantendrán hospitalizado por lo menos por un mes. El joven se encuentra en constante monitoreo y los médicos que lo atienden aseguran que ha perdido mucha sangre.

El motociclista que estrelló Alfredo Morelos rompió el silencio y dejó llamativas declaraciones

“La verdad siento que destruyó mi vida, no sé si voy a volver a caminar de manera normal”, inició diciendo Sebastián al medio Mi oriente, quien también aseguró que es hincha de Nacional, pero que nunca se enteró quién lo había estrellado: “en el momento del accidente nunca me enteré, tampoco me importa, yo no busco fama, soy una persona muy trabajadora”.

Dávila confesó que Morelos no los ha contactado, como lo asegura en el comunicado entregado en sus redes sociales en el que afirmó haber brindado acompañamiento a la persona que atropelló: “eso es mentira. Él no nos ha acompañado en nada, esto lo hemos afrontado solos como familia”.

Por otro lado, la novia del Sebastián, Natalia Gutiérrez, también habló y confesó que al leer el comunicado del jugador “se le rompió el corazón”, al ver las mentiras de Morelos.

“Yo estuve cara a cara con él y nunca se disculpó, nunca me dijo nada. Me dio rabia leer el comunicado que sacó ayer, diciendo que nos ha estado acompañando, cuando eso es totalmente falso, me partió el corazón leer eso, él cree que puede pasar por encima de los demás.

Esperábamos que en ese comunicado le pidiera disculpas a Sebas o a la familia, pero no lo hizo, ni siquiera le pidió disculpas a su club ni a la hinchada. Esto se trata de un acto irresponsable, eso no es un error, jugó con la vida de él y con la de Sebastián”, indicó.