Finalmente, llegó la hora de tomar los micrófonos y tratar de explicar la crisis que vive Atlético Nacional. En el mundo del fútbol profesional colombiano se instaló la narrativa que varias renuncias podían llegar en el equipo ‘Verdolaga’, esto no pasó, pero lo que sí dejó en claro Mauricio Navarro, presidente del club, fue lo que tiene que pasar para que se vaya de la institución.

Nacional venía de perder la final de la Liga Colombiana I-2023 con Millonarios y decidió confiar en el entrenador John Bodmer para liderar un proyecto que tuviera como prioridad darles minutos a los juveniles. El título en la Copa Colombia dio algo de aire, pero el quiebre con la hinchada y los malos resultados al inicio del 2024 llevaron a que el DT renunciara el 23 de febrero.

El clímax de la crisis en Atlético Nacional llegó tras caer goleado por 0 a 3 contra Nacional, de Paraguay. La eliminación en la fase previa II de la Copa Libertadores 2024 llevó a que un referente del plantel como lo era Dorlan Pabón presentara su renuncia al equipo. Luego, el grito popular de la hinchada pedía que gran parte de los directivos hicieran lo mismo, pero…

La hora pactada era las 9:00 A.M. del miércoles 6 de marzo de 2024. Mauricio Navarro, presidente de Nacional, y Esteban Escobar, mánager deportivo del equipo, fueron los elegidos para dar la cara. Las explicaciones empezaron en 3, 2, 1. Dejamos claro de entrada, no hubo renuncias, pero sí una confesión de lo que tiene que pasar para que el máximo dirigente del equipo paisa deje la institución.

“Si en este momento nos van a analizar por el tema deportivo, pues obviamente vamos perdiendo el año, pero el año no ha terminado. Estamos a mitad de torneo (…) No tendría lógica traer el técnico que queríamos (Pablo Repetto) y después dejar nuestros cargos. No soluciona nada salir corriendo y decir que no estamos en capacidad de afrontar un mal momento”, empezó diciendo el presidente de Nacional y la gran confesión estaba por llegar.

El presidente de Nacional confesó lo que tiene que pasar para que renuncie

Luego de defender su gestión diciendo que “si ustedes lo miran por la situación deportiva actual, tengo que decir que mi gestión es mala; si lo miran por la situación global del último año y medio, la calificación podrá cambiar”, el presidente de Atlético Nacional confesó lo que tiene que pasar para que se vaya del equipo. “Quiero sacar el club adelante. El menor de los propósitos es irme cuando el equipo está en el puesto 16. El día que me vaya, quisiera irme en los puestos de arriba y peleando títulos“, reveló Mauricio Navarro en conferencia de prensa.

El mensaje para los hinchas de Nacional en medio de la crisis en la Liga Colombiana

El quiebre entre la hinchada y la dirigencia de Atlético Nacional va desde no ir al estadio y hacer campaña para que no se abonen hasta graves amenazas. Mauricio Navarro es consciente de lo delicada que de esta situación y les envió un mensaje a los hinchas ‘Verdolagas’: “Claro que nos preocupa la ausencia del hincha, es la razón de ser de un equipo de fútbol, pero lo único que cambia esto son los resultados (…) La gente no me perdonaría que me fuera cuando más difícil se pone la situación, ni yo mismo me lo perdonaría“.