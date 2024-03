Atlético Nacional pasa por uno de los peores momentos de su historia, fracasos, malas decisiones, relación rota entre hinchas y directivos, renuncias por todo lado, etc. Los malos resultados han derivado en diferentes problemas en el entorno Nacional y con el tiempo se empiezan a saber verdades que dejan mal parados a los directivos.

Alejandro Restrepo, hoy entrenador de Alianza Lima, en su momento salió de Atlético Nacional, según el club, tras haber renunciado, pero el mismo estratega decidió dejar en ridículo a los directivos.

Alejandro Restrepo dejó en ridículo a la directiva de Nacional

El entrenador, en charla con el ‘Vbar’, desmintió lo que en su momento comunicó el club: “hubo situaciones en ese momento, deportivas especialmente, que sucedieron y se tomaron decisiones institucionales. Yo no tomé la decisión de irme, parte de la institución estaba clara en el norte que quería y tomaron la decisión”.

También le preguntaron sobre con cuál equipo se queda entre Atlético Nacional o el Deportivo Pereira: “en los dos clubes la pasé muy bien, tengo gratitud enorme con ambos. Nacional me dio la gran oportunidad de arrancar mi carrera en el fútbol profesional. Ustedes saben lo que significa Pereira, por lo vivido, el título, la Copa Libertadores, los futbolistas que se pudieron potenciar y promocionar con nosotros. Estoy agradecido con ambas instituciones, son muy diferentes, pero muy lindos y les tengo una gratitud enorme”.

Otro de los temas que fueron tendencia en las anteriores horas y que no puso filtros para hablar fue la renuncia de Dorlan Pabón: “sorprendido y triste porque Dorlan no va a estar jugando, no sé si va a tomar la decisión de continuar o no. Triste porque es un talentoso, es un jugador muy alegre en el día a día, muy buen ser humano. Esa capacidad y el liderazgo irradia hacia sus compañeros. Es un líder futbolístico, un talento innato, un hombre que tiene la capacidad, como pocos, de definir un partido con su personalidad. Le deseo lo mejor en lo que decida hacer y también agradecido porque seguramente me hizo mejor entrenador”.

Cerró hablando sobre los rumores que hablaban de un posible regreso a Nacional: “nunca hubo algo oficial, siempre hay un montón de rumores y circunstancias. En esto siempre tienen que coincidir los tiempos, tanto institucionales como personales. No hubo ese acercamiento”.