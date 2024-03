Atlético Nacional presentó a Pablo Repetto como su nuevo entrenador por los próximos dos años, técnico que buscará recomponer el camino del equipo antioqueño, pero que tiene en su espalda una larga trayectoria en diferentes clubes del fútbol sudamericano, en donde supo destacarse y conseguir varios títulos.

El uruguayo ha generado opiniones divididas en los aficionados de Nacional, especialmente por su estilo de juego, el cual suele ser más reactivo que propositivo, pero lo que no está en duda son sus capacidades a la hora de dirigir clubes grande, algo que lo respalda en su hoja de vida y que fue fundamental para vestirse de ‘verde’.

El dato de Pablo Repetto dirigiendo clubes grandes

El charrúa ha tenido tres experiencias con clubes importantes del continente, la primera fue con la Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador, club con el que logró levantar tres títulos, una Copa, una Supercopa y una Liga. El otro equipo grande en el que brilló, fue Nacional de Uruguay, con el que también levantó tres trofeos y dominó el 2022 en el balompié uruguayo, ganando el Torneo Intermedio, Torneo Clausura y la Primera División.

El único club grande en el que no le fue tan bien, fue en Olimpia de Paraguay en el 2017. Pero Repetto también supo brillar en uno de los equipos más respetados en la actualidad a nivel sudamericano, como lo es Independiente del Valle, en el que llegó a la final de la Copa Libertadores en el 2016, perdiendo la final, precisamente contra Atlético Nacional.

Pablo Repetto habló sobre su experiencia en clubes grandes

El uruguayo habló ante los medios de comunicación sobre su llegada, allí resaltó su experiencia en los diferentes países que ha dirigido, especialmente en clubes grandes, en donde la exigencia es mucho mayor, por la necesidad de conseguir títulos.

“La obligación y ganas de la gente, también la tienen los directivos, los jugadores y nosotros. Los jugadores están golpeados, nosotros nos subimos a este barco y ya tenemos esas sensaciones y ganas de revertir. Hay que unir, es lo primero. A la hora de tomar las decisiones es el entrenador, el día que no lo haga, no trabajo más. No es el primer grande que dirijo, por suerte pasé por Nacional (Uruguay), Liga de Quito y Olimpia; tres experiencias en equipos grandes que me hacen sentir mejor preparado. Sigo aprendiendo, pero estoy preparado para este gran desafío”.