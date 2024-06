Atlético Nacional no pierde tiempo en el mercado del fútbol colombiano. Analiza elementos para romper por completo la ventana de transferencias y no fallar. El equipo verdolaga se mueve en Colombia y el exterior en busca de las mejores fichas para volver al ruedo lo más fuerte posible tras el fracaso en el primer semestre del año 2024, donde quedó fuera en la fase previa de Copa Libertadores y no clasificó a cuadrangulares de la Liga Colombiana. Pésima imagen para el considerado más grande del FPC.

Por eso, en las directivas hay afán por confeccionar una nómina competitiva. A su vez, en medio de la agilidad, existe calma y mesura. Desde Gustavo Fermani hasta el presidente Sebastián Arango Botero ven las posiciones que necesitan ocupar y los jugadores que pueden ayudar a relanzar el proyecto deportivo.

Uno de los jugadores que más ha sonado en las últimas semanas es el de David Ospina, una leyenda de la Selección Colombia y canterano de Atlético Nacional. Se concentra con el técnico Néstor Lorenzo en Estados Unidos para la Copa América 2024. Mientras eso ocurre, toma decisiones respecto a su carrera deportiva y si será el momento de regresar al club donde es un ídolo.

Fuentes muy cercanas a Atlético Nacional han dicho que está listo el fichaje de David Ospina. Hay acuerdo de palabra y solamente se esperaba el final de temporada en Arabia Saudita. En estos momentos, es jugador libre y los directivos verdolagas lo quieren firmar lo más pronto posible.

Presidente de Nacional da más detalles sobre el fichaje de Ospina

En rueda de prensa, Sebastián Arango Botero, presidente de Nacional, confesó que David Ospina es un sueño y que ambas partes trabajan para que esto pueda ser posible. El dirigente ve en el portero antioqueño una base importante para catapultar el proyecto deportivo.

David Ospina trabaja con la Selección Colombia en Estados Unidos. Foto: Selección Colombia.

“David Ospina es un sueño, lo quiero como hincha, como presidente, lo quiere el cuerpo técnico, sabemos lo que representa, sería el bastión de este proyecto. Estamos avanzados y trabajando para concretarlo, ambas partes se están esforzando para ese sueño”, dijo Sebastián Arango sobre Ospina.

¿Jorman Campuzano también llegará a Atlético Nacional?

“Jorman Campuzano es un jugador de la casa, salió prematuramente del club, está en Boca con contrato, hemos conversado con él, nos encantaría tenerlo. Hay que esperar el cierre de la competencia en Argentina para revisar las posibilidades, pero quisiéramos tenerlo este semestre”, dijo Arango sobre Campuzano.