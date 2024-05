El periodista Felipe Sierra también confirma que Atlético Nacional y el arquero han llegado a un acuerdo. A Ospina se le presentó una oferta y aceptó. Se comenta que el guardameta pudo concretar su vinculación con la institución verdolaga tras la negativa de Al Nassr, que no contará más con sus servicios. Asimismo, en las últimas horas, se filtró una lista de los que salen del equipo saudí y Ospina es uno de ellos.

SAMARA, RUSSIA – JUNE 28: David Ospina celebra uno de los goles de la Selección Colombia durante el Mundial Rusia 2018. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

