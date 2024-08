El primer jugador de Atlético Nacional al que Efraín Juárez elogió: "Rompe la Liga"

Sorpresa y cambios en Atlético Nacional. El equipo verde confirmó la destitución del entrenador uruguayo Pablo Repetto y un mexicano está prácticamente confirmado. Los planteamientos y los sistemas de juego propuestos por el uruguayo, no cayeron bien en los jugadores y los directivos no estaban a gusto con sus modos de juego. De manera sorpresiva e inmediata, se tomó la decisión de no contar más con él. Efraín Juárez sería el elegido.

Fuentes cercanas a Atlético Nacional confirman a Efraín Juárez, un entrenador del que poco se conoce. Se ha movido por el fútbol de Europa, pero como asistente técnico. El club verdolaga se le presenta como un gran reto para alimentar su corta y curiosa carrera en direcciones técnicas. Por otra parte, se conoció que conoce a varios exjugadores del club verdolaga, como Dorlan Pabón, Stefan Medina y Alexander Mejía, pues jugó con ellos en el Monterrey.

Además, jugó en clubes de Europa como Celtic de Escocia y Real Zaragoza de España, además de vestir los colores de Pumas UNAM y Club América de su país. A nivel Selección México, disputo 39 partidos, en los que anotó un gol. Participó en el Mundial de Sudáfrica 2010 y quedó campeón de la Copa de Oro del 2009 y 2011.

Efraín Juárez en el Brujas de Bélgica. IMAGO.

Como entrenador, Efraín tendrá en Nacional su primera experiencia. A sus 36 años solamente ha sido asistente. Así lo hizo en New York City de la MLS y su más reciente paso fue en el Brujas de Bélgica.

ver también El duro comunicado de prensa del Brujas de Bélgica sobre el nuevo técnico de Nacional

El primer jugador de Atlético Nacional al que Efraín Juárez elogió

Este nombre, sin las credenciales necesarias, causó curiosidad en los especialistas y rechazo en la gran mayoría de hinchas verdolagas, pues más allá del cambio en la presidencia y niveles administrativos, la narrativa parece sigue siendo la misma y se mantiene la tendencia de cada seis meses cambiar el entrenador, dejando ver que el proceso está perdido y lejos de volver.

Publicidad

Publicidad

ver también Edwin Cardona habla de su físico y de lo que le sucede desde hace 16 años

Hace unos meses, Efraín Juárez estuvo en el programa de redes sociales ‘Línea de 4 TV’, donde el estratega mexicano llenó de elogios a Edwin Cardona, reciente incorporación de Atlético Nacional y una de las figuras del fútbol colombiano actualmente. Juárez va a la guerra con Edwin.