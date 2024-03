Otro equipo que no la pasa nada bien en la Liga colombiana es Atlético Nacional. Tras la eliminación de la Copa Libertadores y la salida de Jhon Jairo Bodmer, el equipo intentó cambiar de rumbo con un nuevo DT, pero el nivel competitivo sigue por el piso. El cuadro Verdolaga es penúltimo en la tabla de posiciones y está a una derrota de quedar eliminado de la Liga Betplay 2024-1.

En un momento tan complejo, uno de los jugadores que decidió salir a dar la cara y entregar explicaciones a la hinchada fue Pablo Ceppelini. El mediocampista uruguayo aseguró que siente vergüenza con la fanaticada por el lugar donde está el equipo ahora. Se mostró autocrítico, pero cree que pueden revertir la situación en los partidos ante Deportivo Pasto y Jaguares de Córdoba.

La inesperada confesión de Ceppelini y su compromiso con Nacional

Además de todo lo que ha pasado, otra situación que pegó duro en Atlético Nacional y la hinchada fue la salida de Dorlan Pabón. En pleno desarrollo de torneo, decidió marcharse del club, a pesar de que tenía contrato vigente. Uno de los ídolos decidió dar un paso al costado, justo después de que se fuera Jhon Jairo Bodmer.

Quien mostró una actitud diferente fue, justamente, Pablo Ceppelini. En rueda de prensa, dejó claro que está listo para afrontar este momento y trabajar para revertirlo. Reveló que en la serie de Libertadores donde Nacional quedó eliminado, decidió jugar aunque tuviera una costilla fisurada solo por no dejar tirados a sus compañeros.

“Me gusta estar en los malos momentos. Ante Nacional de Paraguay me fisuré una costilla y no dije nada porque no quería dejar al grupo tirado. No es excusa, afortunadamente ya me recuperé“.