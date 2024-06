Vale resaltar que Pablo Ceppelini es alguien importante en el ataque de Atlético Nacional, sus funciones por el interior parece que comienzan a ser valoradas por su compatriota Pablo Repetto. Cuando salió del club en el 2019, muchos hinchas criticaron su no continuidad. En este segundo ciclo retoma protagonismo y se convierte en pieza fundamental en zona ofensiva, lugar donde podrá rotar la posición con el recién llegado Edwin Cardona. Por ahora, según su representante, Peñarol deberá esperar.

“Pablo está enchufadísimo y muy comprometido con revertir la situación de Atlético Nacional. Repetto cuenta con él. La opción de Peñarol siempre está sobre la mesa, pero hoy no la veo viable”, dice Carlos Villalba, representante de Ceppelini.

Atlético Nacional avanza en su reestructuración. Analiza elementos para romper por completo la ventana de transferencias y no fallar en las firmas. El equipo verdolaga se mueve en Colombia y el exterior en busca de las mejores fichas para volver al ruedo lo más fuerte posible tras el fracaso en el primer semestre del año 2024, donde quedó fuera en la fase previa de Copa Libertadores y no clasificó a cuadrangulares de la Liga Colombiana.

