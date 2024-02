Fue una de las derrotas más dolorosas en la historia de Atlético Nacional. Uno de los grandes objetivos del equipo era clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, pero ni si quiera se logró avanzar de la segunda ronda previa. Carlos Antonio Vélez salió a defender al equipo paisa y en menos de 24 horas le respondieron con una grave acusación: “Eso sí es robo”.

Nacional llegó al partido de vuelta de la serie contra Nacional, de Paraguay, con una desventaja de un gol. Solo necesitaba de una anotación para ir a los lanzamientos de penal y las casas de apuestas los daban como favoritos. ¿Cómo terminó la historia? Con una goleada que pocos salieron a defender. Vélez, uno de ellos.

Atlético Nacional perdió 0 a 3 contra el equipo paraguayo tras dos graves errores del arquero Santiago Rojas. Según Vélez, “por lo menos un penal, sino dos, le han sacado del bolsillo a Nacional estos jueces brasileños que le están haciendo el favor al íntimo del presidente de Conmebol. Sabían ustedes que el DT paraguayo es hijo de (Nery) Pumpido, exarquero de Argentina, y ‘ladero’ del señor (Alejandro) Domínguez?. ¡Tras cotudos con paperas!”.

¡Boom! Cuando el periodista Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez leyó la defensa de Carlos Antonio Vélez a Nacional estalló en su canal de YouTube ‘El Parche del Fútbol’ y no se guardó nada. Elogió la trayectoria del periodista de los canales RCN y Win Sports, pero después le cantó la tabla con una grave acusación pública.

“A ver, doctor Vélez. No debe, si es honesto con su profesión y tiene valores, escudar una presentación tan paupérrima de Atlético Nacional con algo que ni pasó. A Nacional no le robaron ningún penalti, no lo sacaron los árbitros. Los árbitros no llegaron con un mandado a sacarlo de esta Copa Libertadores. A Nacional lo saca su mal juego, su pésima confección de la plantilla, sus jugadorcitos, la incapacidad de sus entrenadores, la ineptitud de sus dirigentes”, empezó diciendo ‘El Patrón’ Bermúdez y la acusación contra Carlos Antonio estaba por llegar.

‘Eso sí es robo’: La grave acusación a Carlos Antonio por defender a Nacional

El llamado de Jorge ‘El Patrón‘ Bermúdez fue para que, según él, el reconocido periodista no le mienta más a la gente: “Carlos Antonio Vélez saca trinos y en vez de hablar con honestidad, más bien usted es el que está robando a la gente con sus opiniones y esos análisis. Eso sí es robo, eso sí es robo mi querido doctor. Se lo digo por acá, como usted nunca abrió espacios para que le debatieran. Siempre ha hecho sus monólogos y el que le ha debatido lo ha hecho a un lado. Hasta en su cuenta de Twitter tiene desconectado los comentarios para que la gente no le comenten. Se lo digo por acá porque la verdad me parece que ya está abusando del poder enorme de persuasión que tiene. Usted tiene una enorme capacidad como líder de opinión, como comunicador. Esto es un abuso, se la dejó ahí para que reflexione. Le quiero dar la mano, no joder”.

Los culpables de la eliminación de Nacional en Libertadores para Vélez

No todo fue defensa. Después de publicar un mensaje que defendía a Atlético Nacional tras su eliminación en la fase previa II de la Copa Libertadores 2024, Carlos Antonio Vélez señaló en X a los culpables de la dura derrota: “Una pregunta… ¿Para quién está jugando el arquero de Nacional? Seguro no para el que le paga. Los tres goles, y de allá y los de aquí, se los ha hecho solito. ¿Y no era que con solo sacar a John Bodmer se arreglaba todo? Es insólito que le tiren mil centros y pelotas frontales a un equipo paraguayo cuando ellos, por aire, son mejores. Jugaron para ellos todo el tiempo. La verdad estos jugadores de Nacional están bajo sospecha…”.