Franco Armani desmiente querer regresar a Atlético Nacional. Al portero argentino, ídolo del conjunto ‘verdolaga’, lo ponían como una de las opciones en el arco de la institución, pero el mismo jugador dijo que era mentira. En entrevista con TYC Sports dijo que estaba cómodo en Argentina y que nunca se le pasó por la cabeza volver en 2024 a Colombia.

Si bien en algún momento afirmó su deseo de retirarse en Atlético Nacional, esta vez dijo que todo había cambiado y que su intención era seguir en River Plate poniendo fin a los rumores, pues tiene contrato por un año más y espera extender la posibilidad de seguir más tiempo en el club ‘millonario’.

Franco Armani aseguró que: “la realidad es que el año pasado empezaron a correr un montón de rumores sobre mi continuidad den River, me pusieron en un club y otro. La realidad es que me quedaba un año en la institución, no tenía pensado poder salir de River, esa es la realidad, mi cabeza siempre estuvo acá.”

Además, agregó que “en su momento dije que me quería retirar en Nacional, pero el fútbol da muchas vueltas y uno no sabe qué va a pasar, hoy disfruto estar en River y el gran grupo que tenemos, el estadio y un montón de cosas que hacen el mundo de River, siempre quise quedarme acá, nunca mi cabeza estuvo en otro lado que no sea River, ahora quiero seguir por más, se renuevan las ilusiones, comienza otro año y las ilusiones son otras, hay que seguir con los objetivos del nuevo año”.

Franco es uno de los mayores ídolos de Atlético Nacional y muchos soñaban con tenerlo de vuelta, pues el puesto de arquero sigue duda tras caerse el fichaje de Wuilker Fariñez. David Ospina también era opción, pero no se llegó a un acuerdo. Ahora habrá que esperar a cuál arquero fichan para el 2024.

Así fue el amistoso de pretemporada de Atlético Nacional

El entrenador John Bodmer probó algunos de sus refuerzos y paró el siguiente equipo titular: Harlen Castillo, Édier Ocampo, Bernardo Espinosa, Felipe Aguirre, Álvaro Angulo, Robert Mejía, Agustín Cano, Juan Pablo Torres, Jhojan Amaya, Daniel Mantilla y Jefferson Duque (C).

El primer tiempo para Atlético Nacional fue bueno, dejó buenas sensaciones en cuanto a la posesión del balón, controló el juego y tuvo varias opciones de gol, pero no pudo concretar. Al descanso se fueron sin goles, pero hubo un cambio importante, el técnico sacó a Agustín Cano y metió a Elkin Rivero.

Para la segunda parte, el estratega salió con Mateo Valencia (A), Joan Castro, Sergio Mosquera, Simón García, Andrés Salazar, Yéiler Goez, Elkin Rivero, Edwin Torres, Dorlan Pabon (C), Jayder Asprilla y Emilio Aristizábal. Intentó por todos los medios llegar al gol, pero no lo pudo concretar. Sobre el minuto 75, tras una transición rápida de defensa a ataque, Envigado consiguió marcar el gol de la victoria.