Atlético Nacional ha iniciado con sus trabajos de pretemporada y el mercado de pases está al rojo vivo. El Verdolaga iniciará la Liga BetPlay Dimayor con varias modificaciones en su plantel, pero Jhon Jairo Bodmer aún no se conforma. El equipo aún necesita refuerzos en varias posiciones y el DT ha reconocido en conferencia de prensa cuáles son los perfiles que buscan.

Se viene una temporada complicada para Atlético Nacional. El Verdolaga afrontará no solo los campeonatos locales, sino también la Copa Libertadores. Para esto necesitarán una plantilla completa, no solo con titulares de alto nivel sino también con jugadores que den profundidad al banquillo.

El club ya ha presentado 5 incorporaciones para la nueva temporada, pero aún necesitan reforzar otras posiciones. En las últimas horas fue noticia la caída del fichaje del arquero, Wuilker Faríñez, por lo que deberán buscar un guardameta. Más allá de eso, Jhon Jairo Bodmer ha revelado que busca otro perfil de jugador.

Las peticiones de Bodmer en el mercado de Atlético Nacional

En conferencia de prensa, el entrenador ha resaltado la necesidad de fichar a un volante creativo. “Por la estructura en la que juego(4-3-3 y 4-4-2), yo le digo a mis jugadores que queremos volantes ‘10’ en todas las zonas de las canchas, jugadores resolutivos y que tomen buenas decisiones. El trabajo es percibir, recibir y ejecutar bien. El ‘10’ hace eso. Desde el 4-4-2, ustedes verán 1 o 2 jugadores llegando a pasillos centrales, que tendrán la responsabilidad de conectar esa línea posterior con los atacantes. En el 4-3-3, esos mixtos deben tener esas características”.

“Si vamos a traer un volante ‘10’ quiero que sea superlativo, que tenga unas características superiores a los volantes que tenemos en Nacional. Estamos en la búsqueda, esperamos poder encontrarlo. Si no se da lo del volante ‘10’, es importante lograr un jugador polifuncional en la línea ofensiva. Pensamos en un ‘10’ que inclusive pueda defender en banda, para poder contar con el doble ‘9’. Por naturaleza, el volante creativo no juega por fuera, pero para mí es clave que puedan marcar por fuera y atacar por dentro” agregó el DT.

Integración de los nuevos refuerzos

Jhon Jairo Bodmer fue cuestionado por la adaptación de los nuevos refuerzos. “Todos se han adaptado muy bien, en el análisis que hicimos trajimos jugadores que yo pudiera conocer de antemano, por su recorrido. No se evalúa únicamente por un vídeo o por lo que pueden hacer, es importante saber con quienes trabajaron, que conocimiento tienen de la metodología que nosotros trabajamos. Se han adaptado muy bien grupalmente, en tema de conceptos se han adaptado muy bien hasta el día de hoy“.

“Nunca voy a estar conforme, nunca. Desde que me levanto no estoy conforme, en mi día a día, pero estoy contento con lo que tengo aquí. Eso es lo que le digo a los jugadores, les decía en la tarde que los números son muy buenos, pero que podemos hacerlo mejor. No les puedo decir que todo es excelente porque entrarían en una zona de confort” concluyó.

