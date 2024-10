Fue finalista con Atlético Nacional y sería el reemplazo de Gareca en la Selección Chile

Comenzaron una serie de derrotas, fracasos, se perdió el rumbo y se refundieron los objetivos. Después de Jorge Almirón, comenzó un desfile de técnicos en Guarne y los pocos que ganaron, no fueron tenidos en cuenta. El barco lo maneja el mexicano Efraín Juárez, quien espera ganar títulos con esta institución.

Lastimosamente, el paso de Jorge Almirón por Colombia no fue bueno. Se creía que sí, pero una derrota en una final, lo sentenció. La forma cómo Atlético Nacional perdió ese título, dejó muchas heridas en el equipo verde y para muchos, fue ese momento en el que la historia reciente del club, cambió por completo.

“Hay gente en la ANFP que, en su desesperación, quiere ir por Almirón, me lo contaron ayer”.

“Todos saben que en la ANFP hay mucha improvisación, cambios repentinos y decisiones de último minuto. Están a la espera de la doble fecha contra Brasil y Colombia, y el Plan B es un técnico del fútbol chileno que no esté dirigiendo a Universidad de Chile”, dijo Guarello.

En su programa La Hora de King Kong, el periodista Juan Cristóbal Guarello comentó que en la Federación hay mucha improvisación, no hay un norte establecido y que se esperaba a la doble fecha contra Brasil y Colombia para tomar decisiones. El plan B es Jorge Almirón, que precisamente su club aportó cuatro futbolistas a ‘La Roja’ en última convocatoria.

Es que la Selección Chile no tiene un relevo generacional tras la época del bicampeonato de América. Los chilenos van a cumplir tres Mundiales consecutivos sin clasificar y hombres referentes como Arturo Vidal destruyen desde afuera. La prensa desespera y el resultado en Barranquilla es apenas un reflejo de la crisis deportiva.

La Selección Chile se dejó ver muy mal en el Metropolitano, se hunde en el último lugar de la tabla y se agotaron sus posibilidades de clasificar al Mundial 2026. Lo de ‘La Roja’ es para el olvido en estas Eliminatorias Conmebol y más de uno espera la renuncia o destitución de Ricardo Gareca, quien por ahora parece firme y no tiene intenciones de irse del banquillo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.