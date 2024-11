El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, reveló la lista de convocados para los próximos partidos de la Eliminatoria ante Uruguay y Ecuador, en donde incluyó a varios jugadores de su confianza y que han hecho parte de la estructura de su equipo, pero también hay algunas caras nuevas que habitualmente no son llamados.

Uno de los jugadores que no fue convocado por Lorenzo y es el que más controversia genera, es el arquero de Cruz Azul, Kevin Mier, golero que es figura en su club, pero que no fue llamado por Lorenzo y en su reemplazo apareció David Ospina, tema que ha generado debate, debido a que muchos aseguran que el ex Atlético Nacional está por encima de Álvaro Montero.

La delicada denuncia sobre la convocatoria

Uno de los periodistas más cercanos a los dirigentes de la Selección Colombia y el fútbol colombiano en general, es Carlos Antonio Vélez, quien en su más reciente edición del programa ‘Palabras Mayores’, denunció que en las convocatorias de la ‘tricolor’ estaría interviniendo un empresario.

Según Vélez, Kevin Mier no fue llamado, debido a que no quiso firmar con un empresario que estaría “gobernando” en la selección, mientras que otro jugador que sí hace parte de ese mismo representante, sí lo convocó Lorenzo, razón por la que Carlos Antonio lamentó que se esté repitiendo lo que pasó en su momento con José Pékerman y Pascual Lezcano.

Kevin Mier en entrenamiento. Foto: Selección Colombia.

La denuncia de Carlos Antonio Vélez

“¿Será necesario que Mier cambie de empresario para poder ser convocado a la Selección Colombia por meritocracia? A mí me dicen que a él le hicieron una oferta para cambiar de empresario y él se negó… No me vayan a decir que tenemos los vicios de la era Pékerman y Pascual Lezcano. Pregúntenle a Carlos Darwin y a muchos otros que no fueron convocados a Selección, simplemente porque no le firmaron al empresario que gobernaba y reinaba en aquella ocasión por estos lares”, dijo inicialmente Vélez.

Quien después agregó: “No me vayan a decir que estamos en la misma. De buena fuente tengo que Mier se negó a firmar contrato con un representante que ahora gobierna, aunque diga que no y ponga cara de yo no fui, en la Selección Colombia. Ahí ya le llamaron a Gómez, también”.