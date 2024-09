Un once con Yaser, Yerry Mina, Kevin Mier, Portilla y sin James, Richard Ríos, Camilo Vargas, Luis Díaz y Jhon Arias.

La Selección Colombia reaparece y pasa la página tras la dolorosa final de la Copa América 2024. El equipo colombiano enfrentará a Perú, por la séptima fecha de Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. En el Estadio Nacional de Lima, que estará vestido de blanco y rojo, el equipo colombiano no descarta la victoria, llega en buen momento y anhela conservar su invicto en la fase clasificatoria para dar un paso gigante hacia el Mundial 2026.

La victoria de visitante no se desprende de la Selección Colombia, pareciera que el técnico Néstor Lorenzo irá por los tres puntos a Lima, teniendo en cuenta que el próximo juego es ante Argentina en Barranquilla, rival que sí se ve más duro y considerada la mejor selección actualmente en el planeta. El equipo de Lionel Messi es el actual campeón del mundo, bicampeón de América y número uno en el ranking FIFA.

Pensando en Argentina, no se descartan variantes en Lima, aunque se sabe que Néstor Lorenzo trata de ir a la fija y no daría muchos cambios en la titular. Otros aspectos a tener en cuenta son los ‘condicionados’ por tarjetas amarillas que si son nuevamente amonestados en el Estadio Nacional, no estarán en el juego por la octava fecha en Barranquilla.

Mirando al detalle la convocatoria de Lorenzo, se observa un recambio de calidad en cada posición. En Bolavip mostramos un once que puede ser ‘de lujo’ y que podría funcionar para competirle a Perú. Con Yaser, Yerry, Mier, Portilla y sin James, Richard Ríos, Camilo Vargas, Luis Díaz, Jhon Arias. Juzguen ustedes.

Juan Fernando Quintero y Santiago Arias no serían titulares contra Perú. (Photo by Jamie Squire/Getty Images)

El equipo emergente de Colombia con el que se le podría ganar a Perú

En portería, en vez de Camilo Vargas, estaría Kevin Mier, de buen andar en el fútbol mexicano y al que muchos ven en Europa en próximos meses. La dupla defensiva sería con Yerry Mina y Yerson Mosquera. El caucano es referente de la Selección Colombia y el antioqueño comenzó siendo titular en la Premier League y clave en la defensa del Wolverhampton.

Santiago Arias, otro ‘viejo conocido’ en la Selección Colombia, y Juan David Cabal, quien sorprende desde su fichaje con la Juventus y suma minutos en la titular, serían los laterales en vez de Daniel Muñoz y Johan Mojica.

El tándem en el mediocampo lo podrían formar Jhon Solís del Girona de España y Juan Camilo Portilla de Talleres de Córdoba. Ambos tienen mérito para poder reemplazar a Richard Ríos y Jefferson Lerma, quien aún se recupera de una tendinitis y es duda. Kevin Castaño también esperaría desde la suplencia.

Más adelante, sin James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Díaz, aparecerían Yaser Asprilla, quien alcanzó a sumar minutos en Girona antes de unirse a la Selección Colombia; Juan Fernando Quintero como mediapunta y Luis Sinisterra, quien se muestra como alguien fundamental en el ataque del Bournemouth de la Premier League.

Como nueve de área, siendo Rafael Santos Borré el más perfilado para estar en el primer equipo, está Jhon Jader Durán, quien sigue mostrando soluciones en el Aston Villa. Incluso, Juan Camilo Hernández tendría oportunidad en este equipazo.

Arriesgado. Casi imposible que Néstor Lorenzo forme de esta manera, pero más allá de eso, queda claro que la Selección Colombia tiene algo fundamental que priorizan los mejores equipos del mundo, el recambio por posición. Cambios de primer nivel que también brillan en el fútbol internacional.