Un juego que le sirve al técnico Pablo Repetto para estabilizar su once inicial y seguir sumando y escalando en la tabla de posiciones. Jorman Campuzano hace el debut en el primer equipo y está a la espera de la presencia de Alfredo Morelos, quien llega de Brasil, y David Ospina, que está de vacaciones tras el subcampeonato de la Copa América 2024.

