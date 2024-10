Atlético Nacional empató en condición de local ante el Deportivo Cali, resultado que no dejó contentos al cuerpo técnico e hinchas, especialmente porque el rendimiento del equipo no fue el mejor, a pesar de que el rival jugó siempre a cuidar su portería y no recibir un gol, trabajo que no pudo descifrar el ‘verdolaga’.

El entrenador Efraín Juárez se mostró muy inconforme a lo largo del compromiso, dándole indicaciones a los jugadores porque no desarrollaban lo que él les había pedido, tanto que en cada momento que se frenaba el encuentro, no desaprovechaba el momento para llamar a un futbolista y decirle qué tenía que hacer.

Lo que sucedió en el camerino de Atlético Nacional

Después del final del partido, llamó mucho la atención que el técnico Juárez no salió a la rueda de prensa a los medios de comunicación, como lo obliga la Dimayor después de que termine cada en encuentro, razón por la que después de dos horas, los periodistas abandonaron el recinto y quedaron muy pocos que siguieron esperando.

Pues de manera sorpresiva, pasadas las dos horas apareció el técnico Efraín junto al jugador Simón García, allí ofrecieron disculpas por haber salido tan tarde a la rueda de prensa, pero también el entrenador confirmó que tuvo una reunión con sus futbolistas tan pronto terminó el encuentro, en donde hablaron de situaciones que quedan entre ellos.

Atlético Nacional y Deportivo Cali por la fecha 7 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Luis Benavides.

“Una disculpa porque se atrasó. Obviamente, sabíamos que había cosas que teníamos que reparar dentro del vestidor. Hubo una charla de jugadores y técnico en referencia a muchas situaciones… Entendiendo eso, les pido que se pongan en nuestro lugar porque hay prioridades y circunstancias que teníamos que arreglar. No voy a hablar que pasó dentro porque hay código y reglas”, dijo el DT

¿Hubo golpes en el camerino?

Ante las especulaciones de que se habrían dado golpes en el camerino entre jugadores y cuerpo técnico, el futbolista Simón García dio un parte de tranquilidad, en donde aseguró que no hubo nada de eso y que solamente se hablaron, pero tanto la plantilla como el entrenador están unidos y en búsqueda de sacar el equipo adelante.

“Todos los jugadores estamos unidos, somos una familia, no está pasando nada dentro del camerino para que se tranquilicen, fue una charla con todos los profes y se alargó, pero no está pasando absolutamente nada”, dijo García ante los medios de comunicación que no se fueron ante la espera de dos horas.

