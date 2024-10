Atlético Nacional empató contra el Deportivo Cali en el juego aplazado por la fecha 7 de la Liga Colombiana II-2024, resultado que no dejó muy contentos a los hinchas de conjunto antioqueño, los cuales esperan una victoria que los dejara muy cerca de la clasificación, pero también por la actuación del árbitro Mauricio Mercado.

Fueron varias las acciones que reclamaron en el conjunto ‘verdolaga’, pero sin duda la más cuestionad fue la del portero Luis Marquinez, quien agarró la pelota en la línea, pero el juez cobró que había sido por fuera del área, razón por la que pitó tiro libre para el Cali, acción que terminó en el gol del empate del ‘azucarero’.

La molestia de Edwin Cardona

Después de finalizar el partido, Edwin Cardona habló para la transmisión, allí dejó ver su malestar por lo ocurrido en el transcurso del encuentro con el arbitraje, en donde se quedó porque se vieron afectados en el trabajo que prepararon a lo largo de la semana, algo que a él ya le había pasado con ese juez cuando jugaba en el América de Cali.

“Me deja triste esto, otra vez de nuevo, con América tampoco me pitó un penalti hace 6 meses, viene de una suspensión, no me gusta hablar de esto, todos lo vieron que no agarró el balón afuera… triste, triste esto”, dijo Cardona ante lo ocurrido con el árbitro Mercado, expresando su malestar porque no pudieron darle la alegría a la hinchada.

Samuel Velasquez y Anderson Plata en el juego entre Atlético Nacional y Deportivo Cali por la fecha 7 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Paulina Betancur.

Pidió sanción para el árbitro y análisis del partido

Ante la actuación del árbitro, Cardona pidió que se tomen medidas con el juez, así como lo hicieron con el Atanasio Girardot, que fue suspendido por lo ocurrido con los hinchas del Junior de Barranquilla, ya que ellos juegan de manera honesta y terminaron siendo perjudicados.

Ahora Atlético Nacional se medirá ante Envigado por la fecha 14 de la Liga Colombiana II-2024, compromiso que se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot, el próximo día domingo 13 de octubre a las 3:00 PM, duelo que tampoco tendrá la presencia de público, debido a la sanción que le puso la Dimayor al ‘verde’.

