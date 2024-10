Por otra parte, este 1-1 le sirve a Deportivo Cali para tomar un respiro en la tabla del descenso y alejarse de sus rivales más cercanos, como Jaguares y Envigado. Incluso, si Boyacá Chicó suma un traspié ante Santa Fe, Deportivo Cali podría escalar una posición más y seguir tomando distancia. Pareciera que al menos en este 2024, el club ‘azucarero’ no se va a la B, pero comenzará el 2025 bastante comprometido.

El árbitro Mauricio Mercado pitó ese tiro libre indirecto luego de decretar un supuesto toque con las manos del arquero de Atlético Nacional, Luis Marquínez, fuera del área. Al final no fue. El juez se mantuvo en la decisión y Jarlan Barrera cobró. Luego de una serie de desvíos en el área, Andrey Estupiñán se apuntó el 1-1 final.

