Esto contrasta con el segundo punto que alejaría el rumor, pues el portero disfruta de gran continuidad en sueño mexicano. Ha estado en 21 partidos como titular y presenta 10 vallas invictas, siendo el mejor registro de toda la temporada. Números y seguridad que inquietan en México, donde no paran los elogios. En el VBAR de Caracol Radio también comentaron esta situación y dejaron abierta la posibilidad.

Hay razones que acercan esta posibilidad a una realidad. La primera de ellas tiene que ver con lo anteriormente mencionado, pues es un portero prácticamente descartado en la Selección Colombia y no tendrá opciones de ir a la Copa América 2024.

Ante este revuelo, surgió el rumor de que Mier pueda ser convocado en la Selección México luego de un respectivo proceso de nacionalidad. La idea no suena tan descabellada, pues en el Distrito Federal ya realizaron un procedimiento con el delantero Julián Quiñones, quien precisamente será rival de Kevin en la final de la Liga MX. Lo más seguro es que el mencionado atacante esté en la lista definitiva del equipo azteca para la Copa América 2024.

