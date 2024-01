Daniel Muñoz no será el único colombiano que juegue en Crystal Palace esta temporada. Vale recordar que Jefferson Lerma se incorporó al equipo a inicios de la campaña 2023/2024, luego de finalizar su contrato con Bournemouth. Ahora contará con un compañero de Selección Colombia en el plantel.

“Es un placer para mí estar aquí en un club tan histórico, un club tan grande como Crystal Palace . Estoy muy emocionado, muy feliz y no puedo esperar a estar en el campo. Creo que es un sueño hecho realidad para mí y espero estar a la altura“, dijo Muñoz tras la firma del contrato.

En pleno mercado invernal en Europa, Daniel Muñoz es otro de los jugadores colombianos que ha podido cambiar de liga y se podría decir que da un salto de calidad en el momento más indicado, cuando más gozaba de continuidad en el Genk y el panorama ideal para no perder de vista la Selección Colombia. Seguramente, será el lateral titular del Crystal Palace en este remate de temporada.

