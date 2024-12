¿Cree que el partido Millonarios vs. Nacional, por la tercera fecha del grupo A, también merecía la publicación de los audios del VAR?

Incluso, también está el gol que le invalidaron a Atlético Nacional por otro ajustado offside. El VAR pilló a Alfredo Morelos en otra ajustada posición y la anotación se la quitaron al ‘verde’, lo que no quita la polémica. Todo se convierte en fuertes golpes que bajan la mentalidad de cualquier equipo. Seguramente, es otro de esos juegos picantes, que merecía audios del videoarbitraje. ¿Usted qué opina?

La otra decisión arbitral es la que precisamente mencionamos en El Campín, en el juego por la tercera fecha del grupo A. El 2-1 de Millonarios se marcó al minuto 83 y luego de un tiro de esquina de Daniel Cataño, que cabeceó Mackalister Silva. Antes de que ese balón saliera, se ve a Radamel Falcao García en posición adelantada. Pese a ello, el juez dio continuidad, no hubo intervención del VAR y tuvo que ser saque de meta.

