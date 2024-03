Es por eso que las directivas se mueven con su situación. Lo más reciente que se supo fue lo comentado en rueda de prensa. Esteban Escobar dijo que ahora la prioridad es que Óscar Perea renueve el contrato con la institución. Esta maniobra podría concluir en que el equipo espera recibir el dinero por su venta, no dejarlo libre, y por eso agilizan los temas de la ampliación del vínculo.

Es decir, que apenas Pablo Repetto comenzó los trabajos, se ha encontrado con esas novedades que no dejan de preocupar. Brahian Palacios y Dorlan Pabón eran prácticamente fijos en el once titular. Ahora, pareciera que la lista podría aumentar teniendo en cuenta la incertidumbre con otro canterano, Óscar Perea, un extremo que también ha podido destacarse en los últimos meses en Atlético Nacional.

Pese a la crisis deportiva y de resultados, Atlético Nacional no pierde su esencia, se mantiene firme en la venta de canteranos al exterior por muy buenas cifras económicas. Luego de la prematura eliminación en la Copa Libertadores a manos de Nacional de Paraguay, el equipo verde se puso en la tarea de acelerar el negocio por el volante Brahian Palacios en Brasil. Ya todo es oficial y el jugador fue presentado en Atlético Mineiro. Se une a la renuncia de Dorlan Pabón, y podría existir otra baja que también sería muy sensible en el club verdolaga.

