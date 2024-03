Tarde que temprano una bomba deportiva iba a explotar en Atlético Nacional, pero… ¿Era la renuncia que esperaban los hinchas? La jornada del 4 de marzo de 2024 dejó la noticia que Dorlan Pabón le presentó la renuncia al equipo ‘Verdolaga’ y así finalizó una etapa con cinco títulos en dos periodos diferentes.

Sin embargo, el final de la era de Pabón en Nacional pudo tener un mejor final en el caso de que el delantero hubiera aceptado la propuesta que le hicieron. El corto circuito entre Dorlan y la dirigencia del equipo paisa tuvo dos momentos clave para que no hubiera marcha atrás en esta drástica decisión.

Luego de que Atlético Nacional confirmara la renuncia de Dorlan Pabón con un mensaje en X diciendo que “su pegada, sus goles, su liderazgo, la garra, los títulos, el amor por la camiseta. Hoy se despide del Verde, pero siempre será uno de los nuestros ¡Ídolo! ¡Gracias, por tanto, Memo querido!“; Eduardo Luis López, periodista del canal Win Sports, reveló más detalles inéditos de esta inesperada determinación.

“A mí me cuentan que si hubo algo que lo molestó”´, empezó diciendo Eduardo Luis en su canal de YouTube sobre la situación de Pabón. Esta molestia se iba a dar en la eliminación de la fase previa II de la Copa Libertadores 2024. “Dorlan si pudo tener alguna diferencia después del partido (vs. Nacional de Paraguay) con alguien de Nacional. No tengo el nombre exactamente con quien, pero ya estaban tocados”, reveló el relator y lo mejor estaba por venir.

El siguiente partido tras perder 0 a 3 y quedar eliminados de la Copa Libertadores era contra nadie más y nadie menos que el actual campeón de la Liga Colombiana: Junior de Barranquilla. Dorlan Pabón estuvo entre los jugadores convocados, pero no ingresó en el encuentro que terminó empatado sin goles. Ahí llegó la gota que rebasó la copa.

La última decisión de Nacional que llevó a la renuncia de Dorlan Pabón

“Me comentan que la gota que rebosó el vaso de Dorlan Pabón es que lo hayan llevado a Barranquilla y no lo hayan tenido en cuenta ni si quiera un minuto. Eso es lo que me contaron y que él dijo: ‘Sabe que… Ya no tengo ni que aportar acá y lo único que estoy perdiendo es paz. El club capaz que no me necesita y no tengo tranquilidad’. Obviamente debe estar molestó con alguien de Nacional”, afirmó Eduardo Luis López. Y tal sería la molestia de ‘Memín’ que no dudó en rechazar una propuesta del equipo paisa antes de renunciar.

La propuesta de Nacional que rechazó Pabón antes de renunciar en plena liga

Según Eduardo Luis, Dorlan Pabón llegó en horas de la tarde del lunes 4 de marzo de manera sorpresiva a informar que renunciaba a Atlético Nacional. En ese momento, le hicieron una propuesta. “Me cuentan que los sorprendió la situación. También me dicen que en Atlético Nacional le dijeron: ‘Dorlan, pero espere, cálmese. El próximo partido es de local contra Bucaramanga, espere y que se juegue ese partido y se despide de la gente‘. Él dijo: ‘No quiero. No quiero despedidas’. Eso me contaron”, reveló el narrador de Win Sports.