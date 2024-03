De esta manera, Brahian Palacios se une a las bajas en el ataque de Nacional, que también tendrá la ausencia de Dorlan Pabón. Recientemente, con Jhon Bodmer, ambos jugadores parecían fijos en el once titular, pero en menos de un mes, Atlético Nacional sufre por la transferencia a Brasil y la inesperada renuncia del ídolo.

Una verdadera millonada, pues en pesos colombianos, equivale a algo más de 12 mil millones de pesos. Teniendo en cuenta la situación de Nacional y ante la eliminación en la Copa Libertadores, donde también se limita a no recibir más dinero, el fichaje de Brahian Palacios en Brasil es una buena movida desde lo económico. Eso sí, en la cancha, se mirará cómo el técnico Pablo Repetto puede manejar su ausencia.

Según fuentes cercanas a Nacional, el equipo estaba esperando el resultado de la fase previa de la Copa Libertadores y mirar si cerraba o no el negocio. Tras la eliminación a manos de Nacional de Paraguay, los dirigentes desde Medellín decidieron ejecutar el negocio y aceptar los tres millones de euros por el pase de Brahian Palacios.

