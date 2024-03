Como si algo más faltara a la crisis que vive Atlético Nacional en el primer semestre del 2024, llegó la noticia bomba que un referente del equipo de la talla de Dorlan Pabón renunció durante la Liga Colombiana I-2024. Sobre el futuro de ‘Memín’ ya empezaron los rumores. Un equipo tendría todo listo para firmarlo y el otro habría sido descartado a pesar de haberle hecho una propuesta.

Nacional venía de un 2023 en el que ganaron la Superliga y Copa Colombia, pero perdieron la final de la Liga Colombiana I-2023 contra Millonarios. El momento más doloroso de la carrera de Pabón vestido de verde como él mismo lo confesó en su video de despedida del equipo paisa. La era de Dorlan como ‘Verdolaga’ empezaba a tener los primeros indicios de un final cercano.

El principal objetivo de Atlético Nacional en el 2024 era clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 que le iba a representar una ganancia mínima de $3 millones de dólares. No lo consiguieron, quedaron eliminados en la fase previa II y ahí empezó el quiebre de Dorlan Pabón con la dirigencia del club antioqueño.

Según Eduardo Luis López, narrador del canal Win Sports, Pabón se molestó con un dirigente de Nacional luego de la derrota 0 a 3 contra Nacional, de Paraguay, del 28 de febrero de 2024. La paciencia de ‘Memín’ se estaba empezando a acabar y el partido contra Junior de Barranquilla por la décima fecha iba a ser el punto final.

Al ver que no ingresó en ninguno de los cuatro cambios que hizo Nacional en el empate 0 a 0 contra Junior del 2 de marzo de 2024, Dorlan Pabón sintió que el segundo ciclo como jugador del equipo verde ya se había cumplido de acuerdo a la información revelada por Eduardo Luis. Las novias (equipos pretendientes) para el delantero, de 36 años empezaron a aparecer en 3, 2, 1…

El primer equipo que le hizo una propuesta a Pabón en medio de la crisis de Nacional

En medio de toda la crisis que está viviendo Atlético Nacional desde el quiebre con la hinchada en 2023 hasta los siete partidos que acumula sin ganar en el 2024 entre Copa Libertadores y Liga Colombiana, a Dorlan Pabón le hicieron una propuesta para jugar en un equipo del FPC y la descartó. “Les voy a contar esta otra incidencia. Fui al estadio a ver el partido de Nacional y Once Caldas. El Hernán ‘El Arriero’ Herrera que le ofreció a Dorlan Pabón jugar en el Once Caldas este año y Dorlan dijo: ‘No’. Pero ‘El Arriero’ me lo contó”, reveló Eduardo Luis López en su canal de YouTube.

Todo listo para que Dorlan Pabón juegue en un nuevo equipo del FPC

Tan solo unos minutos después de que se diera a conocer la renuncia oficial a Atlético Nacional, el programa ‘El VBAR’ Caracol publicó el que sería el próximo equipo de Dorlan Pabón en el fútbol profesional colombiano. “Tiene un principio de acuerdo para jugar con Envigado el segundo semestre de 2024″. ¿No cambia de parecer para cumplirle el deseo al ‘Arriero’ Herrera de jugar en el Once Caldas? Este misterio estará por resolverse.