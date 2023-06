El técnico Paulo Autuori no la pasa para nada bien en Atlético Nacional. El entrenador brasileño vive días de angustia luego de perder la final de Liga ante Millonarios y ahora sufre otra derrota, esta vez en Copa Libertadores.

Patronato, en Medellín, se veía como un rival muy frágil para Atlético Nacional y sobre el papel no debería tener problema, pero las cosas salieron muy mal, comenzando por la poca asistencia al Atanasio Girardot.

Luego, el resultado fue 1-0, bastante doloroso para Atlético Nacional, que pasa a los octavos de final de la Copa Libertadores pero con muchas dudas de por medio.

Tras este partido, Paulo Autuori atendió la rueda de prensa y dejó varias frases que generan reflexión en la hinchada verdolaga. Su respuesta ante unas posibles disculpas por perder ante Millonarios no pasa desapercibida.

“Por perder una final no tengo que pedir disculpas, para nada. Tengo respeto a todos y el respeto no se ve cuando se gana o se pierde. Es el día a día, esto es algo lindo de hablar en un momento como este. No tengo que pedir nada, yo tengo que trabajar el tema de los jugadores”, dijo Autuori en rueda de prensa.