No es Roger Martínez: revelan el delantero que es 'Plan A' de Nacional, está en Brasil

Los planes de Atlético Nacional cambian debido a la contundente decisión que tomaron las directivas de Racing de Avellaneda, pues no estuvieron de acuerdo con la oferta de casi 800.000 dólares que se hizo por Roger Martínez. Las directivas verdolagas prefieren mirar otras posibilidades en el mercado.

“En Nacional me dicen que Alfredo Morelos es el plan A”

Según la consulta de Pilar Velásquez, los directivos de Atlético Nacional omiten a Roger y se concentran en Alfredo Morelos, jugador que en este momento es el ‘Plan A’ del equipo verde. ‘El Búfalo’ juega en el histórico Santos, que está en la B del fútbol brasileño y no descarta un regreso a Colombia luego de su debut en Independiente Medellín en el 2014.

Estos nombres parece que están del segundo puesto para abajo en la lista, pues según informó la periodista Pilar Velásquez, Roger Martínez no es prioridad y un jugador que está en el fútbol brasileño ya ocupa ese primer lugar. Está en la lista de rumores y los directivos lo han colocado como el ‘Plan A’ para la zona de ataque.

Jugadores como David Ospina, Juan Manuel Zapata, William Tesillo y Jorman Campuzano ya han sido confirmados en Atlético Nacional, pero todavía falta. Aún no se sabe con exactitud cómo formará su línea de delanteros, pues cada vez más se aleja el fichaje de Roger Martínez, quien ya se presentó a entrenamientos con Racing Club. Las negociaciones por este jugador están bastante complicadas.

Mientras la Selección Colombia compite en la Copa América 2024, Atlético Nacional no para en el mercado de pases y alista una nómina competitiva para volver a la pelea por el título de la Liga Colombiana. El segundo semestre del año es clave para que el club verdolaga vuelva a lo más alto y por eso analiza más refuerzos para su plantilla.

