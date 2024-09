Efraín Juárez completó su primera semana siendo el nuevo entrenador de Atlético Nacional, en donde tendrá la tarea de devolverle al equipo un buen nivel futbolístico, el cual guste al hincha, es por esto que el mexicano desde ya trabaja con el equipo en búsqueda de ese rendimiento que se le ve al equipo desde hace varios campeonatos.

La llegada de Juárez generó muchos cuestionamientos por parte de la prensa y muchos hinchas, los cuales no se mostraron de acuerdo con la contratación del mexicano, por lo que las críticas fueron hacia la dirigencia, especialmente contra el presidente Sebastián Arango Botero, del que aseguraron no fue el que tomó esa determinación.

La revelación del presidente de Atlético Nacional

Muchos hinchas del ‘verdolaga’ pusieron en duda que fuera el presidente Arango el que haya elegido a Efraín Juárez como el entrenador del ‘verdolaga’, pero el propio Sebastián desmintió que haya sudo una imposición por parte de los dueños del club, y que fue una decisión que él tomó con autonomía, junto al comité deportivo.

“Que yo sea hincha de Nacional no significa que siempre vaya a hacer lo que el hincha quiere, porque a veces uno como hincha no tiene la cantidad de información necesaria para juzgar (…) Nosotros vimos en Efraín vimos unos elementos diferentes a los demás que lo hacen para nosotros no una apuesta, sino una decisión afirmada que tiene lo que necesitábamos”, contó inicialmente Arango en una entrevista para el programa ‘La Tertulia Verdolaga’.

Y después agregó: “Nunca había sido presidente del equipo, alguien confío en mí y no la voy a desaprovechar. No tomaría una decisión de estas si no estuviera seguro de que esta persona tuviera lo que tiene Atlético Nacional. Acá no hay imposiciones ni presiones. Convencidos de que nos traerá cosas buenas”, concluyó, acabando así con las especulaciones de algunos aficionados.

El debut en el banco de Efraín Juárez

Aunque Efraín Juárez acompañó a Atlético Nacional en la victoria ante Jaguares de Córdoba en la fecha 8 de la Liga Colombiana II-2024, el técnico no pudo estar en el banco de suplentes, debido a que no alcanzó a estar inscrito, por lo que su debut como técnico en el banquillo del ‘verdolaga’, se dará el próximo 7 de septiembre en el Estadio Camping World en Orlando, Florida a las 7:00 PM, cuando se mida al América de México en partido amistoso.