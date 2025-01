Primer reporte médico de David Ospina tras salir lesionado en la Superliga ante Bucaramanga

Y no solo fue David Ospina. Por lesión tuvieron que dejar la cancha el volante Andrés Sarmiento y el lateral Joan Castro. Ingresaron Andrés Felipe Román y el ecuatoriano Billy Arce.

Parece que al momento de salir jugando, el esfuerzo físico ‘le pasó factura’ a Ospina. El cuerpo médico intervino luego de unos minutos tras el dolor presente que no lo dejó continuar en cancha. Se decidió la variante por Harlen Castillo.

En el minuto 12, David Ospina tuvo que pedir el cambio tras no soportar el dolor y la preocupación invadió el cuerpo técnico. En la transmisión oficial de Win Sports parece que aciertan al comentar que es un tema netamente muscular y se espera que en próximas semanas o días pueda estar de vuelta en el once titular de Nacional.

Además del gol del Bucaramanga, muy temprano en el partido en el Atanasio, preocupa la lesión de David Ospina. En la repetición de la jugada se ve que no hubo choque con Fabián Sambueza y se descarta algún golpe. Atlético Nacional evalúa su situación y así avanzar en su recuperación.

Un primer tiempo muy complicado para Atlético Nacional, que inesperadamente cambió de módulo táctico y propuso una especie de 4-4-1-1 con Dairon Asprilla y Andrés Sarmiento por las bandas y Edwin Cardona como mediapunta, para dejar a Kevin Viveros en el frente de ataque. El sistema parece que no daba sus frutos. Atlético Bucaramanga aprovechó y se fue adelante en el marcador con un gol de Fabry Castro al minuto cuatro. El 1-0 parcial le permite al club bumangués ilusionarse con la Superliga.

