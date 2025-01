El grave problema que enfrenta Javier Gandolfi luego del partido de ida de la Superliga

Un empate que no cae bien en Atlético Nacional y la especulación en la hinchada no se hace esperar. El equipo verde no pudo cumplir con el favoritismo y cedió un 1-1 en el Atanasio Girardot, que deja la serie totalmente abierta y ahora el supercampeón se conocerá el próximo 6 de febrero en la capital de Santander.

Publicidad

Publicidad

Un resultado muy favorable para Atlético Bucaramanga, que comenzó ganando tras un gol al minuto 4 de Fabry Castro, que activó las alarmas en Nacional. Por si fuera poco, antes del 15′ se lesionó David Ospina y tuvo que ser sustituido por Harlen Castillo. El panorama no pintaba para nada bien.

ver también Primer reporte médico de David Ospina tras salir lesionado en la Superliga ante Bucaramanga

Antes de finalizar el primer tiempo, las cosas comenzaron a cambiar para Atlético Nacional. El árbitro expulsó con tarjeta roja directa a Fredy Hinestroza y con 10 hombres, Bucaramanga tuvo que aguantar la avalancha verde en el Atanasio Girardot. En el entretiempo, el técnico Javier Gandolfi hizo algunos cambios para ser algo más ofensivo y refrescar la nómina por las lesiones.

Precisamente, son las lesiones el gran problema que enfrenta el técnico Javier Gandolfi luego de la ida de la Superliga 2025. Lo sucedido con David Ospina fue solo el comienzo de toda la tormenta que tuvo que padecer Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. El reporte en la rueda de prensa no cae para nada bien y hay expectativa en la hinchada.

Publicidad

Publicidad

La lluvia de lesiones que enfrenta Nacional tras la ida de la Superliga

Gandolfi dejó ver la preocupación en la rueda de prensa. Es que además de David Ospina, hay tres jugadores más que presentan molestias musculares. El cuerpo médico trabaja para que las cosas no pasen a mayores. Pareciera que el DT argentino se ve obligado a definitivamente colocar los referentes para tratar de definir la serie en condición de visitante. Por ejemplo, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos, más Andrés Román, serían titulares en Bucaramanga.

A Ospina se une el volante Andrés Sarmiento, quien salió sin poder caminar en el primer tiempo y tuvo que ser sustituido por Billy Arce. El lateral Joan Castro no se quedó atrás y en medio de la reanudación del juego, se dejó ver el golpe de Hinestroza, quien lo dejó en reposo en el camerino.

Publicidad

Publicidad

“Golpe en el tobillo de Sarmiento, A David le harán estudios y Castro tiene un golpe en la rodilla”, dijo Javier Gandolfi en rueda de prensa.

Además de estos nombres, el lateral Andrés Salazar también se dejó ver con molestias musculares. Pareciera que rápidamente al nuevo técnico le tocará rotar la nómina y trabajar junto con el cuerpo médico para recuperar a los jugadores, teniendo en cuenta que en una semana definirá la Superliga y la Liga también está comenzando.