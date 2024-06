Recientemente, Eder Álvarez Balanta confirmó que no va más en el Brujas de Bélgica, no hubo renovación de contrato y quedó como agente libre. Ahora busca alternativas para su carrera deportiva, siendo el mercado europeo el que mejor se adaptaría a sus pretenciones.

El equipo verdolaga se mueve en el FPC y el exterior y busca los mejores elementos para volver lo más fuerte posible. Los ofrecimientos de futbolistas no dan espera, pero se trabaja en analizar y dar en el blanco. Necesita la estrella 18 y el cupo a la Copa Libertadores 2025. El desfile de nombres avanza en los pasillos de Atlético Nacional y se une un nombre más: Eder Álvarez Balanta, el deseo para conformar la defensa.

Atlético Nacional avanza en la reestructuración y no pierde tiempo en el mercado de pases del fútbol colombiano. Quiere romper por completo la ventana de transferencias y armar una de las mejores nóminas del fútbol colombiano luego del fracaso en el primer semestre de 2024.

