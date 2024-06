“Siempre fui hincha de Atlético Nacional; estoy abierto a tener la posibilidad de jugar en cualquier equipo. El fútbol hace parte de mi trabajo, de mi experiencia de vida. Donde me den la posibilidad, en el momento dado, voy a tratar de hacerlo con la mayor satisfacción”, dijo Álvarez Balanta en diálogo con Win Sports en 2021.

Eder Álvarez Balanta quedó libre tras no renovar contrato con Brujas de Bélgica. El defensa bogotano cierra un ciclo de cinco años con este club y escucha ofertas para continuar su carrera deportiva. Lo más probable es que continúe en Europa, más allá de un posible interés por Atlético Nacional.

