Atlético Nacional ha atravesado un año complicado, pero uno de los pocos jugadores que logró destacarse en los últimos torneos fue Robert Mejía. Sin embargo, este hizo su regreso al plantel de Once Caldas en el último mercado y ha salido a dar su versión de los hechos.

Robert Mejía fue uno de los jugadores que menos desentonó en el plantel de Atlético Nacional en el último par de semestres. Es por esto que su regreso a Once Caldas tomó a muchos por sorpresa y ahora ha salido a la luz la realidad de lo sucedido.

El mediocampista llegó a las filas de Nacional en agosto de 2023 en condición de préstamo y el Verdolaga contaba con opción de compra. Todo parecía encaminado para que se concretara su permanencia en Medellín, pero acabó regresando al club dueño de su ficha.

La verdad de su salida de Atlético Nacional

Robert Mejía confesó en el El VBar Caracol que quería quedarse en Nacional y contaba con el apoyo de Pablo Repetto. “Hasta el último momento el profe me quería tener en cuenta, tuve muchas llamadas con él, me dijo que no me viniera para acá (Once Caldas), que esperara, pero la decisión la tomó Nacional. Once Caldas habló conmigo y estaba dispuesto a ceder lo que más quería Nacional y las cosas no se dieron. No sé cuáles fueron los motivos, pero siempre hubo la prioridad de quedarme”.

Robert Mejía (VizzorImage / Luis Benavides / Contribuidor)

“Fue más de directivos, porque incluso me iban a comprar el porcentaje, a lo último dijeron que querían un préstamo, luego pasaron muchas cosas y tocó aceptar porque había pasado el tiempo del contrato con Nacional y era momento de tomar decisiones. Ellos lo quisieron así y tengo que aceptar” agregó el pivote.

El jugador confesó que rechazó ofertas del extranjero para quedarse en Atlético Nacional. “Fue muy duro porque tenía otras ofertas de la MLS y de Europa para poder salir, cuando estaba con Nacional, pero Nacional tenía la primera opción y no se podía hacer nada. Me decían que si querían podían enviar una carta, pero ellos (Nacional) me dijeron que iban a ejercer la opción de compra, a la final no la hicieron: se cayó lo de la MLS y empezó otro tipo de negociación“.

“Al presidente de Once Caldas no le gustó, a mí tampoco, a lo último queríamos ceder, pero ya fueron temas de directivos y tocó aceptarlo. Ya estamos acá, con la mente puesta en el equipo que está muy bien y espero que siga así para poder cumplir el objetivo” concluyó.