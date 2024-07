El club verdolaga ha tenido que despedirse de algunos jugadores, entre ellos Jefferson Duque, quien recientemente publicó su mensaje de despedida oficial para la hinchada e institución.

A pesar de que se había hablado de que Jefferson Duque jugaría un semestre más con Atlético Nacional hasta diciembre del 2024, al final no pudo renovar con el club y tendrá que salir de la institución verde. Aunque le ofrecieron un cargo diferente, no como jugador, Duque no lo aceptó.

El mensaje del jugador expresa que le hubiera gustado retirarse de otra manera, obviamente refiriéndose a jugar un último semestre con el equipo. Sin embargo, aún no está retirado del fútbol profesional, al menos eso no se desprende de su mensaje.

El mensaje de despedida de Jefferson Duque para la hinchada verdolaga

En sus palabras, Duque agradece no solo a los 15 millones de hinchas, sino que también menciona a sus compañeros, personal de servicios, staff deportivo, administrativo, entre otros. Duque finaliza su mensaje con un “Dios los bendiga y nos siga llenando de títulos.”

La carrera de Duque con Nacional

El recorrido de Jefferson Duque con Atlético Nacional comenzó en el año 2012. Ese año debutó en primera división con el club verdolaga, anotando sus dos primeros goles en solo tres partidos con la camiseta verde.

Sin embargo, antes de llegar a Primera División, Jefferson Duque estuvo en Segunda División con Leones, donde se destacó con 31 goles en dos temporadas.

Después de jugar esas cuatro primeras temporadas con Atlético Nacional, a Duque le llegó una oferta para jugar en México. Estuvo jugando con el Atlas de la Liga MX, donde no tuvo un buen momento y apenas anotó cinco goles entre el 2015 y el 2017.

Jefferson Duque no iba a regresar a Colombia sino hasta el 2020. Antes de su regreso, estuvo jugando con Deportivo Cali, donde anotó 16 goles en una temporada. También estuvo en el Morelia de nuevo en México y regresó al Atlas. En el 2019, tuvo 23 partidos con Independiente Santa Fe, pero apenas pudo anotar seis goles.

Su regreso a Atlético Nacional en el 2020 fue algo tímido. Jugó 13 de 15 partidos como titular y anotó nueve goles. Pero al año siguiente fue una máquina goleadora y en el 2021 marcó su mejor cifra goleadora a nivel personal con 21 goles en 41 partidos. En 2022 marcó 19 goles, en 2023 marcó solo 10 y finalmente se despidió en 2024 con un único gol con Atlético Nacional.