Volvió a cerrar la puerta: el delantero que quería todo Atlético Nacional ya tiene nuevo equipo

La pretemporada en Atlético Nacional ya empezó, pero lo cierto es que el equipo modelo 2025 todavía no está listo. A falta de la renovación de algunos jugadores, solo se ha sumado un nuevo jugador, Billy Arce. Y mientras los hinchas esperaban que un jugador muy querido se sumara, su nuevo club ya lo anunció como nuevo jugador. La ilusión acabó rápidamente.

Todo el tema inició con la incertidumbre que hay en la continuidad o no de Alfredo Morelos en el equipo verdolaga. Cabe recordar que el ‘Búfalo’ llegó a préstamo de Santos de Brasil, el cual ya se venció, y aún no se ha hecho su renovación. Varias informaciones coinciden en que el tema no está fácil y que Morelos continúe vestido de verde en el 2025 no está claro.

En medio de esto, la gran mayoría de hinchas de Atlético Nacional coincidía en quien podría ser su reemplazo: Cristian Arango. El ‘Chicho’ es un jugador que ha mostrado su amor incondicional por el verde en los últimos años. En varias ocasiones se habló de la posibilidad de su llegada y ahora con la Copa Libertadores en el horizonte, parecía el escenario ideal. Pero el sueño terminó.

‘Chicho’ Arango ya tiene nuevo equipo y sufren en Atlético Nacional

Este fin de semana se hizo oficial la vinculación de Cristian Arango al San José Earthquakes, de la MLS. Llegó proveniente del Real Salt Lake, equipo del que fue la gran figura durante la última temporada al marcar 17 goles en 32 partidos jugados. El contrato será hasta diciembre del 2026, por lo cual la opción de verlo pronto en Atlético Nacional no es viable.

En las redes sociales hubo una desazón generalizada por el tema. Primero es un jugador que se quería en el equipo, y la opción número 1 si Morelos finalmente se va. Ahora habrá que esperar a que el ‘Búfalo’ renueve y junto a Kevin Viveros sean los delanteros que guíen a Atlético Nacional en la Copa Libertadores.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El campeón de Colombia tenía pactado un juego amistoso para el pasado sábado 11 de enero, contra Santos de Brasil, pero fue cancelado. Ahora el encuentro que está en el panorama es contra Fortaleza, también de Brasil, el próximo domingo 19 de enero. Se espera que para esa fecha ya hayan nuevas incorporaciones y las renovaciones ya estén al día.

