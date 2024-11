Al DT de Liverpool le preguntaron por Salah y terminó hablando de lo que no hace ni con Luis Díaz

Cuando parecía que todo era alegría en Liverpool FC porque volvieron a ser los primeros en la tabla de posiciones, Mohamed Salah volvió a prender las alarmas ante una posible salida con un mensaje que sonó a despedida. Al entrenador Arne Slot le preguntaron sobre este tema y terminó hablando de lo que no hace ni con Luis Díaz.

La premisa de Salah es clara. “Me queda un año, así que disfrutémoslo y no pensemos en el contrato ahora“, le dijo el delantero egipcio al canal Sky Sports (Deportes) antes de publicar el mensaje que hizo reaccionar al mismísimo ‘Lucho’ Díaz. Sin embargo, el DT de Liverpool prefirió hacer un llamado a la calma.

Brighton & Hove Albion empezó arriba en el marcador en el partido por la décima fecha de la Premier League 2024-25, pero Liverpool reaccionó en el segundo tiempo y ya con Díaz en cancha logró remontar el encuentro en cuatro minutos.

Luego del gol de Cody Gakpo, Liverpool inició una transición de defensa a ataque con un toque de primera de Díaz en campo propio para que Curtis Jones trasladara el balón y terminara asistiendo a Mohamed Salah. El delantero egipcio decidió celebrar su golazo con un mensaje que al extremo colombiano le gustó, pero que sonó a despedida.

El gol de Salah en Liverpool vs. Brighton. (Foto: Imago)

“Lo más alto de la tabla es donde pertenece este club. Nada menos. Todos los equipos ganan partidos, pero al final solo hay un campeón. Eso es lo que queremos. Gracias por su apoyo anoche (2 de noviembre). Pase lo que pase, nunca olvidaré lo que se siente marcar en Anfield“, publicó Salah y, más allá del ‘Me Gusta’ que le dio Luis Díaz a la publicación, la prensa instaló la narrativa que estas palabras podrías estar insinuando una despedida del Liverpool. ¿Qué piensa Arne Slot al respecto?

A Slot le preguntaron por Salah y terminó hablando de lo que no hace ni con Luis Díaz

Al DT de Liverpool le preguntaron en conferencia de prensa por el mensaje de Salah que sonó a despedida del equipo y terminó hablando de lo que no hace ni con Díaz. “Ustedes (los medios) interpretan de una manera que tal vez otras personas no lo hagan. No miro las publicaciones de mis jugadores en Instagram, sólo hablo con ellos, que es la ventaja que tengo. ‘Mo’ está en un muy buen lugar en este momento, desde que estuvo en el Liverpool ha estado en un buen lugar (…) Se le acaba el contrato al final de la temporada. Virgil (van Dijk) dijo algo en la prensa y ahora hizo una publicación que usted interpretó de cierta manera. Esto probablemente continuará mientras su futuro no esté claro. Mientras tanto, esperemos que hagan actuaciones como las que tuvieron Mo y Virgil el fin de semana”, afirmó Slot.

El gesto de Liverpool con Díaz que vieron más de un millón de personas

Saben que es uno de los jugadores más queridos por los hinchas. Liverpool tuvo el gesto con Luis Díaz de incluirlo en la publicación junto a Mohamed Salah para publicar el resultado 2-1 de la victoria contra Brighton & Hove Albion. ¿Cómo le fue al post en X? Lo vieron más de un millón de personas, tuvo más de 41.000 ‘Me Gusta’ y superó los 1.000 comentarios.

Post con Salah y Díaz. (Foto: X / @LFC)

