Jhon Jader Durán se ha convertido en el delantero colombiano con más goles y gran protagonista en el fútbol internacional, esto debido a sus buenas actuaciones con el Aston Villa en la Premier League y la UEFA Champions League, a anotaciones que han generado que los hinchas le estén agarrando cariño al ex Envigado.

A pesar de su buen rendimiento futbolístico, Durán también ha sido noticia por algunas salidas en falso que ha tenido con sus actitudes, como se dio en el partido ante Bolonia después de anotar y salir sustituido, en donde agarró la silla del banco de suplentes a golpes, también por algunas declaraciones que no han caído muy bien.

La confesión de Jhon Durán sobre su entrenador

Jhon Jáder dio una entrevista en las últimas horas para el medio británico SKY Sports, allí se refirió a lo que ha sido su relación con el entrenador Unai Emery en el Aston Villa, en donde aseguró que han tenido muchos problemas entre los dos, aunque se mostró muy agradecido con el técnico español que ha podido llevarlo.

“Hay momentos de amor y de odio, a veces. Pero no, me siento muy agradecido con él y con su cuerpo técnico. Hemos tenido muchos problemas, pero creo que son normales… Así que estamos peleando constantemente, pero creo que es normal para un joven de mi edad, y una persona como él, que ya sabe mucho, que ya ha logrado tantas cosas. Me siento muy agradecido de aprender más de él cada día. Estoy muy contento de tenerlo aquí” , dijo Durán .

Unai Emery y Jhon Duran con Aston Villa. Foto: Imago.

Quien después agregó sobre los desencuentros que ha tenido con su DT: “Sí, a veces discutimos porque él tiene su punto de vista, yo tengo el mío, y nunca he sido de los que se quedan callados. Si tengo algo que decir, sea quien sea, lo digo… La paciencia nunca ha sido lo mío”, expresó el delantero colombiano.

No todo son desencuentros entre Jhon Durán y Emery

A pesar de los desencuentros que han tenido, Durán aseguró mostrarse muy agradecido con Unai Emery, debido a que le ha dado muchas enseñanzas: “La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí con él, de compartir el espacio con él, de aprender de sus enseñanzas. Él quiere enseñarme todo el tiempo. Es protector. A veces pasa y saltan chispas”.

