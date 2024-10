Jhon Durán sigue dando de qué hablar en el fútbol internacional. En Europa todos hablan de él y del gran momento que vive con el Aston Villa donde está intratable, marcando en casi todos los partidos que juega pese a no ser titular en la mayoría de partidos.

Publicidad

Publicidad

En el último juego de Champions League en el que su equipo derrotó 2-0 al Bolonia y logró anotar un gol, sucedió una situación que llamó la atención de todos, pues el entrenador lo cambió y su actitud terminó siendo inesperada, pues no le gustó la decisión de su técnico y lo reprochó en el banco.

ver también Un referente de Aston Villa respalda a Jhon Durán tras la pataleta en Champions League

Sin embargo, Emery lo tomó con calma y dijo que todo lo tenía bajo control. La actitud de Durán generó todo tipo de comentarios entre los que están de acuerdo con él y los que aseguran que debe tener un mejor actuar si quiere llegar lejos.

La llamativa letra que llegó cantando Jhon Durán al entreno con Aston Villa

Dos días después, el mismo Aston Villa mostró el respaldo hacia el jugador con un video publicado en redes sociales mostrando a Jhon Durán llegando al entrenamiento y cantando una particular canción que los hinchas comentaron en redes sociales.

Publicidad

Publicidad

“Todo se nos dio, todo se nos dio, quién lo iba a pensar, recuerdo que algunos decían que no se me iba a dar y ahora con los míos yo no paro de celebrar”, cantó el jugador colombiano que se prepara para el próximo partido.

Durán se entrena para el partido de este sábado en el que Aston Villa recibirá al Bournemouth desde las 9:00 a.m. Un triunfo para los dirigidos por Unai Emery los mantendría en la parte alta de la tabla de posiciones, donde son cuartos con 17 puntos y +1 en la diferencia de gol. Se encuentran a 4 del líder, Liverpool de Luis Díaz.

Publicidad